انت الان تتابع خبر بعد انقطاع تام.. إعادة تشغيل الكهرباء في ثلاث محافظات - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لـ الخليج 365، انه "تم اعادة المنظومة كاملةً بجميع خطوطها الناقلة ووحداتها التوليدية في البصرة وميسان وذي قار ،والتي انفصلت ليل امس للعمل".

وليل أمس الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، لـ الخليج 365، إن "العارض فني يتمثل بانفجار بأحد قواطع الدورة ومحول التيار (C. t) من جهة خط الخور 132KV بسبب درجات الحرارة العالية وزيادة الاحمال".



وأشار إلى أنه "جرى عزل مكان الحادث وإعادة الخطوط والوحدات التي انفصلت الى العمل تباعاً".

وكانت قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده: "إحتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة الان وخروجها عن الخدمة دون معرفة الأسباب".

وتشهد محافظات البصرة وذي قار وميسان انقطاع تام في التيار الكهربائي.

و قال فرع توزيع كهرباء ذي قار، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حصل إطفاء عام (Shut Down) في عدد من المحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظة ذي قار ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب".



من جهته، أشار فرع توزيع كهرباء ميسان في بيان ورد لـ الخليج 365، إلى "إطفاء تام في عموم محافظة ميسان في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة مساء اليوم، مع محافظات جنوبية اخرى ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب".