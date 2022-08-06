انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. رابطة الدوري الإسباني ترفض تسجيل صفقات برشلونة والان مع التفاصيل

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن "خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، قدم كافة الوثائق لرابطة "الليغا" الإسبانية من أجل تسجيل تعاقدات النادي الجديدة المتمثلة في روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا بجانب الإيفواري فرانك كيسي والفرنسي جول كوندي والدنماركي أندرياس كريستنسن، وتجديد التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني سيرجي روبيرتو".

وأوضحت الصحيفة أن "رابطة الليغا أبلغت إدارة نادي برشلونة أنها لم تلتزم بشروط تسجيل الصفقات الجديدة أو تجديد النادي للتعاقدات، بسبب الوضع الاقتصادي رغم الرافعات الاقتصادية التي قام بها النادي في الفترة الماضية".

وكشف المصدر نفسه أنه على الرغم من بيع النادي 25% من حقوقه التليفزيونية إلا إنه ما يزال أمامه الكثير من العمل، مثل خفض رواتب اللاعبين بالنادي بالإضافة إلى بيع الهولنديَين ممفيس ديباي وفرينكي دي يونغ وذلك من أجل التخلص من راتبهما للقيام بتسجيل التعاقدات الجديدة.

وأوضح المصدر نفسه أن "برشلونة سيحاول إتمام الرافعة الاقتصادية الرابعة من أجل البدء في المفاوضات لقيد الصفقات الخمسة والثنائي الذي جدد تعاقده قبل انطلاقة الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس/ آب الجاري".

واختتمت "سبورت" التقرير مؤكدة أن "النادي يرغب في أن يكون اللاعبون متاحين للمدرب تشافي هيرنانديز، في مباراة رايو فايكانو في افتتاح مسابقة الدوري الإسباني رغم وجود وقت حتى يوم 31 أغسطس الجاري للموعد النهائي لإغلاق القيد".

وأبرم نادي برشلونة 5 صفقات بالتعاقد مع البولندي ليفاندوفسكي قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي، والفرنسي كوندي من إشبليية الإسباني، ووجود صفقتي انتقال حر هما الإيفواري فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستنسن، بعد نهاية عقديهما مع ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي على الترتيب، كما نجح النادي في تجديد عقده مع الفرنسي ديمبيلي والإسباني روبرتو، إذ انتهى العقد معهما معه نهاية الموسم الماضي.