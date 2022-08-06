وصفة اليوم.. طريقة البسبوسة بزبدة اللوتس

خبز البسبوسة يسكب الخليط في صينية الخبز المدهونة بالزبدة، ثم تخبز البسبوسة في الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180° لمدة 20 دقيقة.

- ربع كوب من زبدة اللوتس. - ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. - نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. - بيضتان. - كوب من بسكويت اللوتس المطحون. - كوب من السميد. - ربع كوب من الزيت. - ربع كوب من السكر.

بغداد - ياسين صفوان - تتميز نكهة اللوتس بطعمها الشهي الذي يضيف نكهة خاصة لأطباق الحلويات مثل الكيك والمشروبات مثل الميلك شيك، استعدي اليوم لتعلم طريقة البسبوسة بزبدة اللوتس بخطوات بسيطة، طبقيها واستمتعي بالطعم.

محمد يوسف

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