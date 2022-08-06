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وصفة اليوم.. طريقة البسبوسة بزبدة اللوتس

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بغداد - ياسين صفوان - تتميز نكهة اللوتس بطعمها الشهي الذي يضيف نكهة خاصة لأطباق الحلويات مثل الكيك والمشروبات مثل الميلك شيك، استعدي اليوم لتعلم طريقة البسبوسة بزبدة اللوتس بخطوات بسيطة، طبقيها واستمتعي بالطعم.
مكونات البسبوسة

- ربع كوب من زبدة اللوتس.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بيضتان.
- كوب من بسكويت اللوتس المطحون.
- كوب من السميد.
- ربع كوب من الزيت.
- ربع كوب من السكر.

- علبة من الكريمة.
طريقة التحضير

خفق البيض والزيت والكريمة
تخفق الكريمة والزيت والبيض معاً في وعاء كبير.

إضافة السكر والفانيليا والبيكنج باودر
يضاف السكر والفانيليا والبيكنج باودر إلى خليط الكريمة، تحرك المكونات جيداً.

إضافة السميد والبسكويت
يضاف السميد والبسكويت المطحون إلى الخليط، تقلب المكونات معاً.

خبز البسبوسة
يسكب الخليط في صينية الخبز المدهونة بالزبدة، ثم تخبز البسبوسة في الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180° لمدة 20 دقيقة.


تزيين البسبوسة
تزين البسبوسة بزبدة اللوتس والبسكويت المطحون حسب الرغبة.

تقطيع وتقديم البسبوسة
تقطع البسبوسة وتقدم فوراً.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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