بعد 9 أشهر.. كيم كارداشيان تنفصل عن صديقها بيت ديفيدسون

ونقلت ووسائل إعلام إن الاثنين انفصلا، الأسبوع الماضي. ولم يعلق متحدث باسم كارداشيان ولم يرد ممثل لديفيدسون على الفور على طلب للتعليق.

وبدأت العلاقة بين كارداشيان 41 عامًا وديفيدسون 28 عامًا بعد أن استضافت كارداشيان برنامج (ساترداي نايت لايف)، في تشرين الأول العام 2021.