تايوانية تتسبب بمقتل وإصابة 87 شخصا انتقاماً من حبيبها!

وحكمت محكمة تايوان بالسجن المؤبد على هوانغ كي كي، بحسب ما نقل موقع "Focus Taiwan" التايواني، يوم الجمعة 5 أغسطس/آب.

ووجدت المحكمة أن الامرأة مذنبة بتهمة الحرق العمد والقتل غير العمد، بعد أن اعترفت بأنها تركت عمدا بقايا مشتعلة من بخور طارد البعوض على أريكة من أجل إشعال النار في شقة صديقها في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021.



وبحسب تصريحات الامرأة، فإنها ارتكبت فعلتها بعد أن شكت بخيانة صديقها، لتترك قطعة البخور مشتعلة فتشعل أريكة موجودة ثم ينتشر بعدها الحريق في جميع طوابق المبنى.

وقالت المحكمة إنه يجب أن تقضي هوانغ 25 عاماً، على الأقل، في السجن قبل أن تكون مؤهلة للإفراج المشروط.

