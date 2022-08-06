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اجراءات جدية من برشلونة لتسجيل الصفقات الجديدة

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-06 | 10:06

اجراءات جدية من برشلونة لتسجيل الصفقات الجديدة

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يقترب نادي برشلونة من اتخاذ خطوة جدية لتسجيل صفقات الفريق الجديدة، قبل بداية الموسم بأيام قليلة.
وفعلت الإدارة 3 رافعات اقتصادية هذا الصيف، حيث باعت حقوق البث التلفزيوني بنسبة 10% ولمدة 25 عاما، ثم باعت نسبة 15% من حقوق البث لنفس المدة، وأخيرا تم بيع 25% من استوديوهات النادي، بإجمالي إيرادات 707 ملايين يورو.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة اقترب من إعلان تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة خلال أيام.

وأشارت إلى أن برشلونة سيبيع 24.5% من استوديوهات النادي إلى "GDA Luma" مقابل 100 مليون يورو، نفس الصيغة المستخدمة في تفعيل الرافعة الثالثة قبل أيام، وبيعها إلى "Socios.com".

وأوضحت "سبورت" أن هذا سيكون أفضل خيار أمام برشلونة لتسجيل الصفقات الجديدة للفريق قبل بداية .

يذكر أن برشلونة حاول بيع الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق، إلى مانشستر يونايتد، لاستخدام أمواله في تسجيل الصفقات، لكن اللاعب تمسك بالبقاء في "كامب نو".


وتعاقد برشلونة مع "روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، فرانك كيسي، أندرياس كريستنسن، جول كوندي"، كما جدد عقدي عثمان ديمبلي وسيرجي روبيرتو.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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