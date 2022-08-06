بورسعيد خارج أوائل الثانوية العامة 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخلت قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 للشعب الثلاث من أي طالب من محافظة بورسعيد، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما جرى تداوله من أنباء خلال الساعات الماضية عن وجود طالبة من محافظة بورسعيد ضمن أوائل الثانوية العامة.

وبلغت نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 2022 %75.04، حيث بلغت نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32، وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10، وفي الشعبة الأدبية %68.38.