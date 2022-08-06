اخبار العالم

75.04%.. ننشر نسب النجاح في الثانوية العامة 2022 "3 شعب"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 والتي بلغت %75.04.

وبلغت نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها (العلمية، الأدبية) عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، فور إعلانها اليوم.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا تابعا للوزارة، لاستعلام الطلاب عن النتيجة برقم جلوس الطالب من هنا..

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية 2022:

1- الدخول على الرابط من هنا

2- كتابة رقم الجلوس.​

3- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

4- ثم ستظهر نتيجة الطالب.

لمتابعة أخبار التعليم ونتائج الثانوية العامة والأزهرية والكليات.. تابعنا من خلال الرابط التالي- اضغط هنا

​​

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا