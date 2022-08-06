75.04%.. ننشر نسب النجاح في الثانوية العامة 2022 "3 شعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 والتي بلغت %75.04.

وبلغت نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها (العلمية، الأدبية) عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، فور إعلانها اليوم.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا تابعا للوزارة، لاستعلام الطلاب عن النتيجة برقم جلوس الطالب من هنا..

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية 2022:

1- الدخول على الرابط من هنا

2- كتابة رقم الجلوس.​

3- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

4- ثم ستظهر نتيجة الطالب.

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