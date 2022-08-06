الأولى من المنوفية.. ننشر أوائل الثانوية العامة 2022 علمي علوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 قبل قليل، خلال فيديو عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك.

وينشر الخليج 365 قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 شعبة علمي علوم.

1- ملك عبدالفتاح محمود، محافظة المنوفية، مجموع 402 درجة - المركز الأول.

2- إسلام فتحي فتحي إبراهيم الدويل، محافظة دمياط، مجموع 401 درجة - المركز الثاني.

3- عمر السيد محمود عبدالقادر داوود، محافظة الغربية، مجموع 401 درجة - المركز الثاني.

4- محمد أشرف كمال خليل عبدالله، محافظة الشرقية، مجموع 401 درجة - المركز الثاني.

5- أميرة خالد صلاح عمر، محافظة الغربية، مجموع 400 درجة - المركز الثالث.

6- محمد أيمن نصر متولي السيد، محافظة الدقهلية، مجموع 400 درجة - المركز الثالث.

7- أحمد هشام بدوي علي، محافظة كفرالشيخ، مجموع 399 درجة - المركز الرابع.

8- إسلام إبراهيم عبدالرؤوف محمد الهادي، محافظة الإسماعيلية، مجموع 399 درجة، المركز الرابع.

9- خالد محمد عوض عبدالرؤوف، محافظة البحيرة، مجموع 399 درجة - المركز الرابع.

10- شهد مجدي فهمي محمد علي، محافظة لاشرقية، مجموع 399 درجة - المركز الرابع.

11- كيرلس خالد برتلة شنودة، محافظة سوهاج، مجموع 399 درجة - المركز الرابع.

12- كيرلس نسيم عازر خليل، محافظة قنا، مجموع 399 درجة - المركز الرابع.

13- لؤي أحمد فوزي عبدالحافظ، محافظة أسيوط، مجموع 399 درجة - المركز الرابع.

14- يوسف محمود السيد أبوسريع نور، محافظة القليوبية، مجموع 399 درجة - المركز الرابع.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها (العلمية، الأدبية) عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، فور إعلانها اليوم.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا تابعا للوزارة، لاستعلام الطلاب عن النتيجة برقم جلوس الطالب من هنا..

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية 2022:

1- الدخول على الرابط من هنا

2- كتابة رقم الجلوس.

3- الضغط على أيقونه عرض النتيجة.

4- ثم ستظهر نتيجة الطالب.

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