بسعر فائدة 13.5%.. بنك HSBC يطرح شهادة ادخار للعاملين بالخارج بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن بنك HSBC مصر طرح شهادة ادخار للمصريين العاملين بالخارج بالجنيه المصري بسعر فائدة سنوية 13.5% بشرط شرائها من حساب بالعملة الأجنبية بما يعادل المبلغ المطلوب بالجنيه المصري بحسب ما نشره على الموقع الإلكتروني.

وأوضح البنك أن أجل الشهادة 3 سنوات ويصرف العائد شهريًا بالجنيه المصري مع إمكانية استرداد أصل الشهادة سواء بالكامل أو جزء منها بعد مرور 6 شهور بالجنيه على شرائها مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة بسبب كسرها قبل انتهاء مدتها.

ويبلغ الحد الأدنى لمبلغ الإيداع للحصول على شهادة الادخار من HSBC 10 آلاف جنيه، وتصدر شهادات الادخار بمضاعفات مبلغ ألف جنيه.

كما يتيح البنك بيع شهادة ادخار أجل 3 سنوات أمام العملاء المقيمين في مصر بسعر فائدة 13% سنويا ويصرف العائد شهريا.