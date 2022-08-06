5 شباب ماتوا لإنقاذ واحد.. أهالي قرية لبيشة بالمنوفية يعلنون الحداد وإلغاء حفلات الزفاف



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

قرر عدد من عائلات قرية لبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلغاء حفلات عُرس كان يُجهز لها اليوم الجمعة وغدا السبت، وجاء القرار تعاطفًا وتضامنًا مع أسر ضحايا القرية الخمسة الذين لقوا حتفهم في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس.

وقال "طاهر خليل" أحد أهالي القرية لـ"الخليج 365" أنه قرر إلغاء حفل حناء أمس الجمعة نجله "أحمد" وإلغاء كذلك حفل الزفاف والذي كان مُقررًا اليوم السبت، وذلك إيمانًا أن المُصاب واحد والحادث أوجع جميع أهالي القرية.

كما أعلن عدد من عائلات القرية إلغاء حفلات عُرس كان يُجهز لها الخميس المقبل بإحدى القاعات خارج القرية، ولكنهم فضلوا إلغاء مظاهر الفرح حِدادًا على ضحايا حادث البيّارة القاتلة.

وكانت قرية اللبيشة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية قد شهدت في الثانية عشر منتصف ليل الجمعة سقوط خمسة شباب تباعًا داخل بيارة للصرف الصحي، وكلما حاول أحدهم إنقاذ سابقه استنشق غازًا قاتلاً وسقط بها ليلقى حتفه، وتمكن فريق من المسطحات انتشال الجثامين الخمسة ونقلهم إلى مشرحة المستشفى العام بأشمون تحت تصرف النيابة العامة لعرضهم على الطب الشرعي، وشيع الأهالي جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير عقب صلاة الجمعة أمس بمقابر القرية.