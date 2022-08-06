تايوان تتهم الصين بتنفيذ تدريبات عسكرية تحاكي احتلال الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه-(بي بي سي):

أعلن الجيش في تايوان أنه رصد طائرات وسفنا صينية في مضيق تايوان اليوم السبت، وقال إنها تحاكي هجوما على تايوان. ويتزامن هذا مع وقف بكين اتفاقيات التعاون والحوار مع واشنطن.

ورصد عدد من الطائرات والسفن الصينية تجول المنطقة القريبة من مضيق تايوان، وعبر بعضها خط الوسط، وهو حاجز غير رسمي يفصل بين الجانبين.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات الصينية حتى منتصف نهار الأحد.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية صباح السبت، إن القوات الصينية نفذت مهمات في مضيق تايوان، وهي بحسب السلطة في تايوان جزء من تدريب على الهجوم على البلاد، ونشر الجيش قوات استطلاع جوية وسفن مراقبة ووضعت القوات الدفاعية في حالة تأهب.

ودعا البيت الأبيض الجمعة الصين إلى وقف المناورات العسكريّة التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، بغية خفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية "على أعلى مستوى" مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتّفاقات تعاون عدّة.

وأعلنت الصين بعد وقت قصير من مغادرة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكية تايوان أنها أوقفت الحوار مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات بما في ذلك الحوار بين القادة العسكريين وبين الجهات المعنية بتغير المناخ.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها علقت أيضا تبادل المعلومات في ملف مكافحة الجريمة عبر الحدود وتهريب المخدرات.

ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه "غير مسؤول".