احتمال سقوط أمطار.. طوارئ بجنوب سيناء بعد تحذيرات الأرصاد- صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار خفيفة بنسبة %30، وقد تكون هذه الأمطار رعدية أحيانًا على مناطق من المحافظة.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة استعدت بكامل طاقتها لمواجهة أي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن للتأكد من جاهزية معدات الحملة الثقيلة، والتحرك السريع والفوري في حالة سقوط أمطار.

وأكد المحافظ في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أنه جرى تطهير مخرات السيول بكافة المدن، والوديان، ورفع تراكمات الأحجار أمام السدود، تحسبًا لحدوث أي طوارئ، وتزويد كافة مدن المحافظة بكميات إضافية من السلع الغذائية، والوقود وخاصة مدينة سانت كاترين التي تعد أعلى قمة جبلية في مصر.

ويسود محافظة جنوب سيناء اليوم طقس شديد الحرارة رطب على معظم الأنحاء نهارًا طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبلغت سرعة الرياح 35 كيلو متر في الساعة، بينما بلغت نسبة الرطوبة 57 %، وزادت ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ووجود نشاط الرياح أحيانًا على بعض المناطق يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

وانتظمت حركة الملاحة بالموانئ البحرية بمحافظة جنوب سيناء، وتراوحت ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر ما بين المتر و1,75 مترًا، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتباينت درجات الحرارة بمدن جنوب سيناء طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 38 درجة، والصغرى 26 درجة، وفي مدينة نويبع 39 – 27، وفي مدينة طابا 37 – 27، وفي مدينة سانت كاترين 34 – 19، وفي مدينة طور سيناء 35 – 26، وفي مدينة شرم الشيخ 40 – 29 .