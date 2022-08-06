تايوان تدفع بمقاتلات لتحذير طائرات صينية عبرت الخط الفاصل

05 أغسطس , 2022 تايوان (أ ف ب). أفادت وزارة الدفاع التايوانية أنها دفعت بعدة طائرات مقاتلة اليوم الجمعة لتحذير 49 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي. وقالت الوزارة في بيان إن كل الطائرات التسعة والأربعين عبرت الخط الفاصل الذي يُقسم مضيق تايوان.

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