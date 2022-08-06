مقتل 4 بينهم طفل بغارات إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب).

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، أن قواته «بدأت عملية ضد أهداف في قطاع غزة»، بعد أيام من التوتر إثر اعتقال قيادي فلسطيني بارز في حركة «الجهاد الإسلامي».

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن أربعة أشخاص قتلوا في الغارات، من بينهم طفل عمره خمس سنوات

وقال الجيش، في بيان مقتضب نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، «نُغير الآن على قطاع غزة. تم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقاً».

وقال شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم شاهدوا طائرات تغير عدة على القطاع، استهدفت إحداها في وسط مدينة غزة.