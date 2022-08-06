توقيع اتفاق تفاهم بين «مركز الملك سلمان للإغاثة» و«صندوق الزكاة»

بيروت: أكد السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «كرست جهوداً مفعمة بالعطاء وبالروح الإنسانية، تقديراً لقيمة الإنسان أينما وُجد، وتقديراً للحاجات الإنسانية التي يواجهها لبنان في هذه الأزمات»، مشدداً على «أننا نؤدي واجباتنا نحو الشعب اللبناني الشقيق بمعايير عالية جداً، من دون أي تمييز لفئاته أو طوائفه، من منطلق إيماننا وواجبنا الذي يملي علينا واجب الإخوة الإسلامية والعربية الأصيلة».

وجاء تصريح بخاري خلال احتفال توقيع اتفاق تفاهم بين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» ممثلاً بمديره في لبنان عبد الرحمن القريشي، و«صندوق الزكاة» التابع لـ«دار الفتوى»، وهو احتفال رعاه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

ودشن المفتي دريان والسفير بخاري مشروع «دعم الأمن الغذائي للبنانيين وللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان. وقال المفتي دريان: «إنه يوم لبناني- سعودي بامتياز، سنبقى جميعاً متعاونين متكاتفين ومتعاضدين، من أجل صالح إنساننا في لبنان الذي وصل إلى حال اليأس من هذه الأوضاع الكارثية التي نعيش فيها».

وقال دريان: «عندما تتخلى مؤسسات الدولة عن مسؤولياتها وواجبها، فليس لنا إلا الأشقاء والأصدقاء الذين يقفون إلى جانبنا في هذه الظروف الصعبة، ولطالما كانت المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اللبناني وإلى جانب لبنان دائماً، ولم تتخلَّ عن دورها الأخوي تجاه الشعب اللبناني».

من جهته، ألقى السفير بخاري كلمة قال فيها: «يشرفني أن أرحب بكم جميعاً في هذه الدار وهذه المرجعية الوازنة المحافظة على أمن لبنان واستقراره، ووحدة الصف اللبناني». وأكد بخاري أن حكومة خادم الحرمين الشريفين: «كرست جهوداً مفعمة بالعطاء وبالروح الإنسانية تقديراً لقيمة الإنسان أينما وجد. وتقديراً للحاجات الإنسانية التي يواجهها لبنان في هذه الأزمات، أؤكد لكم أننا نؤدي واجباتنا نحو الشعب اللبناني الشقيق بمعايير عالية جداً من دون أي تمييز لفئاته أو طوائفه، من منطلق إيماننا وواجبنا الذي يملي علينا واجب الإخوة الإسلامية والعربية الأصيلة».

وأكد أن «هذه المبادرة انطلقت عبر مسؤوليات مشتركة، من خلال شركائنا المحليين والدوليين، من أجل مستقبل أفضل للبنان وشعبه الشقيق». وأوضح: «اليوم لدينا أكثر من 32 شريكاً محلياً، إضافة إلى شركاء نعتز بقبولهم هذه الشراكة، مثل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وكذلك (الإسكوا)، و(الصليب الأحمر)، والعديد من المنظمات الإقليمية».

وقال: «هذه المبادرة في المرحلة الأولى تستهدف 300 ألف نسمة في كل لبنان. يتم توفير قطاع الأمن الغذائي، عبر سلال غذائية متخصصة، السلة الواحدة تكفي العائلة لأكثر من شهرين. نحن لدينا اليوم 600 ألف سلة غذائية ستوزع على 3 مراحل خلال الأشهر المقبلة، وهذه الشراكة تتسم بتنفيذ ومراحل تنفيذ وفق معايير عالية المستوى من الشفافية والمساءلة».

وأضاف بخاري: «هدفنا وهدف المملكة أن تصل المساعدات إلى المحتاجين في المناطق الأكثر معاناة في لبنان، لتخفيف هذه المعاناة ولدعم جهودنا المشتركة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي».

وشدد على أن «المملكة العربية السعودية تعلن دائماً وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد في وجه كل الأزمات».