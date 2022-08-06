انت الان تتابع خبر مخصصات وزير النقل تواصل إثارة الجدل.. امتيازات جديدة 'مخالفة للقانون' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد
ابدى عدد من المراقبين، امتعاضهم من مقدار المبالغ المالية والمخصصات التي يتقاضاها وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال "ناصر حسين بندر" والتي تصرف كراتب شهري عن منصب الوزير.
ابدى عدد من المراقبين، امتعاضهم من مقدار المبالغ المالية والمخصصات التي يتقاضاها وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال "ناصر حسين بندر" والتي تصرف كراتب شهري عن منصب الوزير.