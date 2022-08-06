انت الان تتابع خبر مخصصات وزير النقل تواصل إثارة الجدل.. امتيازات جديدة 'مخالفة للقانون' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

ابدى عدد من المراقبين، امتعاضهم من مقدار المبالغ المالية والمخصصات التي يتقاضاها وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال "ناصر حسين بندر" والتي تصرف كراتب شهري عن منصب الوزير.

