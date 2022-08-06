أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ (1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.

بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

محمد يوسف

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