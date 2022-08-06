بسبب فستانها ..انتقادات واسعة لميريام فارس (صور)

وارتدت ميريام خلال الحفل بدلة حمراء لامعة من خامة السيكوين الناعم من تصميم اللبناني جون بيار خوري، ونسقت معها كروب توب حمراء و عقد كبير.

وبالرغم من ان الاطلالة حازت على اعجاب الكثيرين الا ان ميريام تعرضت للانتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا ان الاطلالة مبالغ بها لا سيما و ان الاكسسوارات لم تكن مناسبة معها.



ومن بين تعليقات المتابعين كتب احدهم: "الاندروير صار لبسة وعالمسرح"، في حين كتب آخر "اوفر في كل شي"، كما علق احدهم " متل البيجاما الساتان اللميع" وغيرها.

