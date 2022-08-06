انت الان تتابع خبر بسبب فستانها ..انتقادات واسعة لميريام فارس (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلا في دبي حازت اطلالتها فيه على اهتمام وسائل الاعلام و المتابعين.
وارتدت ميريام خلال الحفل بدلة حمراء لامعة من خامة السيكوين الناعم من تصميم اللبناني جون بيار خوري، ونسقت معها كروب توب حمراء و عقد كبير.
وبالرغم من ان الاطلالة حازت على اعجاب الكثيرين الا ان ميريام تعرضت للانتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا ان الاطلالة مبالغ بها لا سيما و ان الاكسسوارات لم تكن مناسبة معها.
ومن بين تعليقات المتابعين كتب احدهم: "الاندروير صار لبسة وعالمسرح"، في حين كتب آخر "اوفر في كل شي"، كما علق احدهم " متل البيجاما الساتان اللميع" وغيرها.
وبالرغم من ان الاطلالة حازت على اعجاب الكثيرين الا ان ميريام تعرضت للانتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا ان الاطلالة مبالغ بها لا سيما و ان الاكسسوارات لم تكن مناسبة معها.
ومن بين تعليقات المتابعين كتب احدهم: "الاندروير صار لبسة وعالمسرح"، في حين كتب آخر "اوفر في كل شي"، كما علق احدهم " متل البيجاما الساتان اللميع" وغيرها.