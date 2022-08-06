رصد 7 طائرات صينية مسيرة فوق تايوان

وقالت الصحيفة: "تواتر الطلعات الجوية وعدد الطائرات المسيرة التي تظهر في المجال الجوي لمنطقة الدفاع الخارجي للجزيرة آخذ في الازدياد تدريجيًا مؤخرًا. ستطلق القوات في الحامية مقذوفات إشارات تحذير وفقًا للتعليمات، كما يخطط للحفاظ على استعداد عالٍ للمراقبة والقتال".حلقت طائرات صينية مسيرة فوق مجموعة من الجزر الصغيرة مثل كينمن وماتسو، والتي تقع في الجزء الغربي من مضيق تايوان قبالة ساحل مقاطعة فوجيان في الصين.

وأطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.

يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ أربعة عشر عاما.



وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.