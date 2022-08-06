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انت الان تتابع خبر ماذا قال كلوب عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول؟ والان مع التفاصيل
2022-08-06 | 08:44
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أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح سيعود أكثر قوة ورغبة وأفضل من أي وقت بعد تجديد عقده وسيحاول التكفير عن آخر لقاءين، في الموسم الماضي، والتي شهدت خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا .
وبعد مفاوضات طويلة شهدت عدة محطات صعبة توصلت إدارة ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح حتى صيف 2025 وبراتب يبلغ حوالي 400 ألف جنيه إسترليني، في الأسبوع، يجعله أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز والرابع بين لاعبي كرة القدم في العالم .
وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور": ”لقد منحنا جميعًا دفعة قوية وله أيضًا، لقد بدا حادًا في فترة الإعداد قبل الموسم حتى نكون صادقين".
وأضاف حول إمكانية رفع أي ضغط على نجمه: "لا أعرف بنسبة 100%، لكن محمد صلاح في حالة جيدة وهو سعيد بوجوده هنا".
وأكد المدرب الألماني أن الوضع الحالي أفضل من دخول محمد صلاح السنة الأخيرة في عقده وقال: "بطبيعة الحال الوضع أفضل بكثير من لو كانت السنة الأخيرة في عقده، سيساعدنا كثيرًا لمعرفة الوضع حول السنوات المقبلة أفضل من سنة واحدة".
ولكن الآن بعد أن تم حل كل شيء، يعتقد كلوب أن اليقين في السنوات الثلاث المقبلة مع توقيع العديد من نجومه الآن على عقود طويلة الأجل سيساعد في البحث عن التتويج بالألقاب.