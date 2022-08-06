ماذا قال كلوب عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول؟

وبعد مفاوضات طويلة شهدت عدة محطات صعبة توصلت إدارة ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح حتى صيف 2025 وبراتب يبلغ حوالي 400 ألف جنيه إسترليني، في الأسبوع، يجعله أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز والرابع بين لاعبي كرة القدم في العالم .

ويرى كلوب أن تجديد عقد النجم المصري بدد سحابة عدم اليقين في الفريق وأعطت دفعة قوية للنادي بما فيهم محمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور": ”لقد منحنا جميعًا دفعة قوية وله أيضًا، لقد بدا حادًا في فترة الإعداد قبل الموسم حتى نكون صادقين".

وأضاف حول إمكانية رفع أي ضغط على نجمه: "لا أعرف بنسبة 100%، لكن محمد صلاح في حالة جيدة وهو سعيد بوجوده هنا".

وأكد المدرب الألماني أن الوضع الحالي أفضل من دخول محمد صلاح السنة الأخيرة في عقده وقال: "بطبيعة الحال الوضع أفضل بكثير من لو كانت السنة الأخيرة في عقده، سيساعدنا كثيرًا لمعرفة الوضع حول السنوات المقبلة أفضل من سنة واحدة".



وكان بعض زملاء محمد صلاح ومن بينهم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك قد أكدوا على تأثير مفاوضات تجديد العقد على مستوى النجم المصري محمد صلاح خاصة في نهاية الموسم وقال: "في نهاية الموسم، من أبريل ربما حتى النهاية، كان هناك الكثير من الحديث عن عقده وأشياء أخرى. كلنا بشر وربما أثر ذلك عليه قليلًا للأسف".

ولكن الآن بعد أن تم حل كل شيء، يعتقد كلوب أن اليقين في السنوات الثلاث المقبلة مع توقيع العديد من نجومه الآن على عقود طويلة الأجل سيساعد في البحث عن التتويج بالألقاب.