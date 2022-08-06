الموقف المروري الخاص بحركة السير في شوارع العاصمة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حركة السير والمرور جيدة و انسيابية عالية في جانب الرصافة ".

واضافت أن "بعض الكثافات في مداخل العاصمة الحبيبة بغداد، صباحاً وتشهد زخم مروري في بعض المناطق التجارية، المتمثلة بـ (الشورجة، السنك، ساحة الطيران باتجاه تقاطع الغزالي)



واشارت المديرية الى ان "حركة السير والمرور جيدة في كافة التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية، مع وجود بعض الكثافات في مداخل بغداد كذلك تشهد زخم مروري في منطقة العلاوي".

وتابعت، "يكون الزخم المروري المسائي في (المنصور ، حي الجامعة،اليرموك)، بسبب المحلات التجارية والمولات".