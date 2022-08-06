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حقيقة تعرض تامر حسني لحادث سير في الأردن

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بغداد - ياسين صفوان - نفى الفنان المصري تامر حسني، اليوم السبت، تعرضه لحادث سير بعد الانتهاء من حفله الذي أقيم بمهرجان جرش في الأردن.
وكتب حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من تعرض لحادث سير هو شخص من فريق عمله وأنه بخير حاليًا.

وأحيا تامر حسنى أمس الجمعة حفله ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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