انت الان تتابع خبر حقيقة تعرض تامر حسني لحادث سير في الأردن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفى الفنان المصري تامر حسني، اليوم السبت، تعرضه لحادث سير بعد الانتهاء من حفله الذي أقيم بمهرجان جرش في الأردن.
وكتب حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من تعرض لحادث سير هو شخص من فريق عمله وأنه بخير حاليًا.
وأحيا تامر حسنى أمس الجمعة حفله ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثين.
وأحيا تامر حسنى أمس الجمعة حفله ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثين.