حقيقة تعرض تامر حسني لحادث سير في الأردن

وكتب حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من تعرض لحادث سير هو شخص من فريق عمله وأنه بخير حاليًا.

وأحيا تامر حسنى أمس الجمعة حفله ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثين.

