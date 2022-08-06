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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت قوات الجيش التايواني، قنابل مضيئة لإبعاد 7 طائرات مسيرة حلقت فوق جزر كينمين.

الجيش التايواني يطلق قنابل مضيئة لإبعاد 7 طائرات مسيرة حلقت فوق جزر كينمين

وبحسب وزارة الدفاع التايوانية فإن تحليق المسيرات تم في ساعة متأخرة من أمس الجمعة.



ولجأت قوات الجيش التايواني إلى القنابل نفسها لإبعاد طائرة ثامنة مجهولة حلقت فوق ماتسو.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع التايوانية، أن طائرات وسفن عسكرية صينية قامت بتدريبات تحاكي هجوما على البلاد.

والجمعة، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن طائرات وسفنا حربية صينية، عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان.

في مقابل ذلك، أعلنت الوزارة أن جيش تايوان سيجهز الاستعداد القتالي لكنه لن يسعى للحرب، واصفة أنشطة بكين العسكرية بأنها استفزازية جدا.

إلى ذلك ألغت خطوط جوية رحلات إلى تايبيه وغيرت مسارات رحلات أخرى لتجنب المجال الجوي القريب الذي أغلق أمام الطيران المدني خلال التدريبات العسكرية الصينية التي أشعلتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

ونشرت بكين عشرات الطائرات والصواريخ بالقرب من الجزيرة أمس الخميس في أكبر تدريبات تجريها على الإطلاق في مضيق تايوان، والتي من المقرر أن تستمر حتى ظهر الأحد بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) في ست مناطق تطوق معظم الجزيرة.

ويحدث إغلاق المجالات الجوية وتغيير مسارات الرحلات في شتى أنحاء العالم خلال التدريبات العسكرية الكبيرة.

لكن الوضع الحالي غير معتاد إذ أن التدريبات الصينية تقسم 12 ميلا بحريا (22 كيلومترا) من المياه الإقليمية التي تطالب بها تايوان، وهو ما يقول المسؤولون بالجزيرة إنه يتحدى النظام الدولي ويصل إلى حد فرض حصار على بحرها ومجالها الجوي.

ألقت التوترات السياسية بين بكين وتايبيه بأثرها على أثرياء تايوان، الذين تراجعت ثرواتهم بشكل كبير، وفقا لإحصاءات فوربس 5 أغسطس/آب 2022.

تراجعت الثروات المجمعة لأغنى 5 مليارديرات في تايوان 17% إلى 32.8 مليار دولار، مقابل 39.5 مليار دولار في قائمة المليارديرات السنوية 2022 التي تم إطلاقها في أبريل/نيسان الماضي، بناء على إغلاقات الأسهم في 11 مارس/آذار من العام نفسه.

وتشمل قائمة أغنى 5 مليارديرات في تايوان كلًا من مؤسس شركة تصنيع الأحذية Huali Industrial الملياردير تشانغ كونغيوان بثروة تبلغ 8.9 مليار دولار بعد تراجعها بقيمة 2.8 مليار دولار.



ويحل في المركز الثاني الرئيس التنفيذي لشركة Hon Hai Precision المتخصصة في تصنيع الإلكترونيات تيري غو، بثروة تبلغ 6.7 مليار دولار بعد هبوطها بقيمة 200 مليون دولار في خمسة أشهر.

ويأتي رئيس مجلس إدارة شركة Want Want China المتخصصة في الأغذية والمشروبات تساي إنج - مينغ في الترتيب الثالث بثروة تصل إلى 6.6 مليار دور بعد انخفاضها 1.2 مليار دولار منذ 11 مارس/آذار الماضي.

وجاء الشريك المؤسس في Chang Chun Group العاملة في البتروكيماويات لين شو-هونغ في المرتبة الرابعة بثروة 5.5 مليار دولار بعد تراجعها 1.7 مليار دولار، متقدمًا على رئيس مجلس إدارة Quanta Computer باري لام، إذ شهدت ثروته انخفاضًا بقيمة 800 مليون دولار لتسجل حاليًا 5.1 مليار دولار.

وفي نفس الإطار، انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة تايوان (TAIEX) بنسبة 17.5% منذ بداية العام حتى الآن، ليصل إلى 15،036.04 نقطة الجمعة 5 أغسطس/آب 2022.

فيما زادت وتيرة التوترات بين تايوان والصين خاصة بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مؤخرًا، حيث التقت رئيسة تايوان تساي إنج وين في العاصمة "تايبيه"، رغم تحذيرات الصين المتكررة، وأكدت بيلوسي دعم أمريكا للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وتعتبر الزيارة الأخيرة لبيلوسي إلى تايوان هي الأعلى لمسؤول أمريكي إلى الجزيرة منذ 25 عامًا، وخلال الزيارة قالت بيلوسي إنها تناقشت مع تساي بشأن الأمن والاقتصاد والحوكمة، فيما ردت الصين بسلسلة من العقوبات الاقتصادية على تايوان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفيما يلي أغنى 5 مليارديرات في تايوان مع رصد التغير الذي طرأ على ثرواتهم مع تصاعد التوترات مع الصين منذ إطلاق قائمة المليارديرات في أبريل/نيسان الماضي، التي اعتمدت على أرقام 11 مارس/آذار وحتى 5 أغسطس/آب 2022.

1. تشانغ كونغيوان

بلغ صافي ثروة تشانغ كونغيوان 8.9 مليار دولار، بتراجع 2.8 مليار دولار منذ أبريل/نيسان.

وانخفض سعر سهم شركة Huali Industrial Group التابعة لتشانغ بنسبة 32.5% إلى 58.75 يوان صيني (8.7 دولار) منذ بداية العام وحتى الآن، وكانت الشركة التي تعمل في تصنيع الأحذية تأسست في عام 2004 ولديها الآن مصانع في الصين وفيتنام ودومينيكا التي تقع في البحر الكاريبي.

وتمد الشركة السوق بالعديد من العلامات التجارية المعروفة مثل Nike وPuma وUGG وVansـ كما شارك تشانغ في تأسيس شركة Symphony Holdings والمدرجة في هونج كونج، لكنه باع حصته بعد ذلك، ويتقاسم تشانغ حاليًا ثروته مع كل من زوجته وأولاده.

2. تيري غو

يبلغ صافي ثروة تيري غو نحو 6.7 مليار دولار، بعد خسارته 200 مليون دولار منذ أبريل/نيسان.

وأسس تيري غو شركة Hon Hai Precision المتخصصة في الإلكترونيات عام 1974 بمبلغ 7.5 ألف دولار، إيمانًا منه بأن المنتجات الإلكترونية ستكون جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية بعد ذلك، ثم تحولت الشركة إلى واحدة من كبرى الشركات المصنعة للإلكترونيات في العالم، وتعتبر Apple من بين كبار عملائها.

وتنحى تيري عن رئاسة Hon Hai Precision في يونيو/حزيران 2019، بعد 45 عامًا في هذا المنصب، ومع ذلك، لا يزال يعمل مديرًا في الشركة التي توظف نحو مليون شخص وتضم تحت مظلتها علامات تجارية مثل شركة الإلكترونيات اليابانية Sharp والهواتف المحمولة Nokia منذ عام 2016، وكان تيري قد أعلن ترشحه للرئاسة في تايوان ثم عاد وتراجع عن قراره.

3. تساي إنج – مينغ

ويبلغ صافي ثروة تساي إنج – مينغ 6.6 مليار دولار، بعد خسارته 1.2 مليار دولار منذ أبريل/نيسان 2022.

ويرأس تساي شركة Want Want China أحد أكبر موردي الوجبات الخفيفة والمشروبات على الطريقة الصينية في العالم، ويعني اسم الشركة "الرخاء والثروة".

وتراجعت ثروة تساي 1.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الماضية لتصل إلى 6.6 مليار دولار وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بأعماله، إذ لديه استثمارات متنوعة في الفنادق والخدمات المالية ووسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة China Times وChina Television Co.

كان تساي قد تولى في سن التاسعة عشرة إدارة أعمال والده في مجال المواد الغذائية وابتكر حينها فكرة لمنتج جديد هو البسكويت المصنوع من دقيق الأرز.

4. لين شو-هونغ

ويبلغ صافي ثروة لين شو-هونغ نحو 5.5 مليار دولار، بعد خسارته 1.7 مليار دولار منذ أبريل/نيسان الماضي.

وترأس لين مجموعة Chang Chun إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في آسيا حتى نهاية عام 2013، ولدى الشركة الآن مصانع في كل من تايوان والصين ومناطق أخرى في جنوب شرق آسيا.

شارك لين في تأسيس الشركة في عام 1949 مع زملائه في الدراسة بمبلغ 100 دولار فقط، ويعني اسم الشركة باللغة الصينية "الربيع الطويل" أملًا أن يستمر ترابط الشركاء ونجاحهم.

5. باري لام

بلغ صافي ثروة باري لام نحو 5.1 مليار دولار، بخسارة بلغت 800 مليون دولار منذ أبريل/نيسان الماضي.

وشهد رئيس مجلس إدارة Quanta Computer، إحدى كبرى الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في العالم، الملياردير باري لام، انخفاضًا في ثروته بمقدار 800 مليون دولار في خمسة أشهر، بالتزامن مع تراجع سهم شركته بنسبة 15.6% منذ بداية العام وحتى الآن ليصل إلى 79.1 دولار تايواني (2.64 دولار) في وقت كتابة هذا التقرير، اليوم الجمعة.

تعد Quanta أيضًا واحدة من أفضل صانعي ساعات Apple الذكية.

وباري هو مواطن صيني الأصل من شنغهاي، لكنه انتقل إلى هونج كونج بعد ثورة الصين في عام 1949، ودرس واستقر في تايوان.