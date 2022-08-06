كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت أعلى من مستوى 100 ألف إصابة لليوم الخامس على التوالي، حيث تكافح البلاد موجة جديدة من الإصابات بسلالة فرعية شديدة العدوى من المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 110 آلاف و666 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 573 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا و383 ألفا و621 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 45حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و236 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.