زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف/موسكو- (د ب أ):

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية في أعقاب قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الجمعة "أي شخص يتسبب في تهديدات نووية لأشخاص آخرين، هو بالتأكيد ليس في وضع يستحق معه استخدام السلامة التكنولوجية النووية"، داعيا إلى فرض إجراءات عقابية ضد هيئة الطاقة النووية الروسية "روساتوم".

وقد تبادلت موسكو وكييف يوم الجمعة الاتهامات بشأن قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في مدينة إنيرهودار الأوكرانية التي تحتلها روسيا. واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقصف الموقع فيما وصفه زيلينسكي بـأنه "عمل إرهابي".

وعلى الجانب الأخر ، ألقت وزارة الدفاع الروسية باللائمة على الجنود الأوكرانيين في قصف المحطة وأوضحت أنه تم إخماد حريق في المحطة، وتم وقف عمل أحد مفاعلات المحطة بشكل جزئي.