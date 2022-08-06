شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع تشيلسي ضيفًا على إيفرتون مساء اليوم السبت الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للنسخة الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع بين تشيلسي وإيفرتون مساء اليوم السبت..

توقيت مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تبدأ صافرة البداية في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وإيفرتون اليوم في البريميرليج 2022/2023

• تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل توماس توخيل المدير الفني للبلوز بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أنتونيو روديجر، أندرياس كريستنسن، سيزار أزبليكويتا.

خط الوسط: ماركو ألونسو، نجولو كانتي، جورجينيو، رييس جيمس

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، كاي هافيرتز، ماوسن مونت.

• تشكيل إيفرتون المتوقع لمباراة تشيلسي اليوم في البريميرليج

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام أبطال العالم 2022:-

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كولمان، ياري مينا، ماسون هولجيت، ميكولينكو.

في خط الوسط: آلان، فابيان ديلف، أليكس إيوبي.

خط الهجوم: أنتوني جوردن، ريتشاليسون، جراي.

تعرف على جدول تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

- الجولة الأولى

تشيلسي × إيفرتون.

- الجولة الثانية

تشيلسي × توتنهام هوتسبير.

- الجولة الثالثة

تشيلسي× ليدز

يونايتد.

- الجولة الرابعة

تشيلسي× ليستر سيتي.

- الجولة الخامسة

تشيلسي× ساوثهامبتون.

- الجولة السادسة

تشيلسي× وست هام.

- الجولة السابعة

تشيلسي × فولهام.

- الجولة الثامنة

تشيلسي× ليفربول.

- الجولة التاسعة

تشيلسي× كريستال بالاس.

- الجولة العاشرة

تشيلسي× ولفرهامبتون.

- الجولة الحادية عشر

تشيلسي×أستون فيلا.

- الجولة الثانية عشر

تشيلسي× برينتفورد.

- الجولة الثالثة عشر

تشيلسي×مانشستر يونايتد.

- الجولة الرابعة عشر

تشيلسي× برايتون.

- الجولة الخامسة عشر

تشيلسي× أرسنال.

- الجولة السادسة عشر

تشيلسي× نيوكاسل.

- الجولة السابعة عشر

تشيلسي× بورنموث.

- الجولة الثامنة عشر

تشيلسي× نوتنجهام فورست.

- الجولة التاسعة عشر

تشيلسي× مانشستر سيتي.

- الجولة العشرون

تشيلسي× كريستال بالاس.

- الجولة 21

تشيلسي× ليفربول.

- الجولة 22

تشيلسي×فولهام.

- الجولة 23

تشيلسي×وست هام.

- الجولة 24

تشيلسي× ساوثهامبتون.

- الجولة 25

تشيلسي× توتنهام.

- الجولة 26

تشيلسي× ليدز يونايتد.

- الجولة 27

تشيلسي× ليستر سيتي.

- الجولة 28

تشيلسي× إيفرتون.

- الجولة 29

تشيلسي× أستون فيلا.

- الجولة 30

تشيلسي × ولفرهامبتون.

- الجولة 31

تشيلسي× برايتون.

- الجولة 32

تشيلسي×مانشستر يونايتد.

- الجولة 33

تشيلسي× برينتفورد

- الجولة 34

تشيلسي× أرسنال.

- الجولة 35

تشيلسي×بورنموث.

- الجولة 36

تشيلسي×نوتنجهام فورست.

- الجولة 37

تشيلسي × مانشستر سيتي.

- الجولة 38

تشيلسي× نيوكاسل يونايتد.