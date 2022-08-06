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موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة وإيفرتون في الممتاز 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز للنسخة الجديدة 2022/2023.  

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن المواجهة المرتقبة بين الطرفبن، المقرر أن تقام مساء الغد السبت.  

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يقع تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على إيفرتون مساء اليوم السبت الموافق 6 من شهر أغسطس الجاري في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن يُذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بين سبورتس .

تعرف على تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل توماس توخيل المدير الفني للبلوز بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أنتونيو روديجر، أندرياس كريستنسن، سيزار أزبليكويتا.  

خط الوسط: ماركو ألونسو، نجولو كانتي، جورجينيو، رييس جيمس

في هط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، كاي هافيرتز، ماوسن مونت.  

تعرف على تشكيل إيفرتون المتوقع لمباراة تشيلسي اليوم في البريميرليج

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام أبطال العالم 2022:-

في حراسة المرمى: بيكفورد.  

في خط الدفاع: كولمان، ياري مينا، ماسون هولجيت، ميكولينكو.  

في خط الوسط: آلان، فابيان ديلف، أليكس إيوبي.

خط الهجوم: أنتوني جوردن، ريتشاليسون، جراي.  

مواعيد مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجولة الأولى 
تشيلسي × إيفرتون.

الجولة الثانية
تشيلسي × توتنهام هوتسبير.

الجولة الثالثة
تشيلسي× ليدز
يونايتد.

الجولة الرابعة
تشيلسي× ليستر سيتي.

الجولة الخامسة
تشيلسي× ساوثهامبتون.

الجولة السادسة
تشيلسي× وست هام.

الجولة السابعة
تشيلسي × فولهام.

الجولة الثامنة
تشيلسي× .

الجولة التاسعة
تشيلسي× كريستال بالاس.

الجولة العاشرة
تشيلسي× ولفرهامبتون.

الجولة الحادية عشر
تشيلسي×أستون فيلا.

الجولة الثانية عشر
تشيلسي× برينتفورد.

الجولة الثالثة عشر
تشيلسي×مانشستر يونايتد.

الجولة الرابعة عشر
تشيلسي× برايتون.

الجولة الخامسة عشر
تشيلسي× أرسنال.

الجولة السادسة عشر 
تشيلسي× نيوكاسل.

الجولة السابعة عشر
تشيلسي× بورنموث.

الجولة الثامنة عشر 
تشيلسي× نوتنجهام فورست.

الجولة التاسعة عشر
تشيلسي× مانشستر سيتي.

الجولة العشرون
تشيلسي× كريستال بالاس.

الجولة 21
تشيلسي× ليفربول.

الجولة 22
تشيلسي×فولهام.

الجولة 23
تشيلسي×وست هام.

الجولة 24
تشيلسي× ساوثهامبتون.

الجولة 25
تشيلسي× توتنهام.

الجولة 26
تشيلسي× ليدز يونايتد.

الجولة 27
تشيلسي× ليستر سيتي.

الجولة 28
تشيلسي× إيفرتون.

الجولة 29
تشيلسي× أستون فيلا.

الجولة 30
تشيلسي × ولفرهامبتون.

الجولة 31
تشيلسي× برايتون.

الجولة 32
تشيلسي×مانشستر يونايتد.

الجولة 33
تشيلسي× برينتفورد

الجولة 34
تشيلسي× أرسنال.

الجولة 35
تشيلسي×بورنموث.

الجولة 36
تشيلسي×نوتنجهام فورست.

الجولة 37
تشيلسي × مانشستر سيتي.

الجولة 38
تشيلسي× نيوكاسل يونايتد.

كيف أنهي تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/2022؟

تمكن البلوز من إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2021/2022، محتلًا المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

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