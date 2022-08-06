شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الفوز على حساب كريستال بالاس بهدفين دون رد في إطار الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب سيلهرست بارك.

آرسنال وكريستال بالاس

ودخل آرسنال المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: ويليام صليبا - بن وايت - جابرييل ماجالايس - أوليكسندر زينيتشينكو

خط الوسط: جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد - توماس بارتي

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - بوكايو ساكا.

وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة قد تقدم آرسنال بهدف دون رد عن طريق البرازيلي مارتينيلي بضربة رأس قوية في الدقيقة الثانية والعشرين، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب ساكا في الدقيقة الثامنين.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الفريق اللندني إلى ثلاثة نقاط في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد فريق كريستال بالاس عند لاشي من النقاط في المركز الأخير.