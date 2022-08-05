شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - موعد مباراة ليفربول وفولهام واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من أجل معرفة ماهو موعد اللقاء المرتقب والنارى الذي سيجمع بين الفريقين في البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول وفولهام يوم غد السبت الموافق الخامس من شهر أغسطس الجارى على ستاد فولهام، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

ومن المُنتظر والمقرر أن تذُاع فعاليات مباراة ليفربول وفولهام عبر قناة بين سبورت بريميوم 1.