انت الان تتابع خبر الجنوب العراقي بلا كهرباء.. الأسباب مجهولة! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انقطعت الطاقة الكهربائية في عدة محافظات جنوبية، فيما لم تعرف أسباب الانقطاع.
في السياق، قال فرع توزيع كهرباء ذي قار، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حصل إطفاء عام (Shut Down) في عدد من المحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظة ذي قار ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب".
من جهته، أشار فرع توزيع كهرباء ميسان في بيان ورد لـ الخليج 365، إلى "إطفاء تام في عموم محافظة ميسان في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة مساء اليوم، مع محافظات جنوبية اخرى ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب".