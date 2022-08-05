الجنوب العراقي بلا كهرباء.. الأسباب مجهولة!

في السياق، قال فرع توزيع كهرباء ذي قار، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حصل إطفاء عام (Shut Down) في عدد من المحافظات الجنوبية ومن ضمنها محافظة ذي قار ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب".

من جهته، أشار فرع توزيع كهرباء ميسان في بيان ورد لـ الخليج 365، إلى "إطفاء تام في عموم محافظة ميسان في تمام الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة مساء اليوم، مع محافظات جنوبية اخرى ولم يتسنى لنا لغاية الان معرفة الاسباب".