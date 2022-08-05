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بايرن ميونخ يستهل افتتاح البوندسليجا بفوز عريض على فرانكفورت

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-05 | 22:37

بايرن ميونخ يستهل افتتاح البوندسليجا بفوز عريض على فرانكفورت

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استهل بايرن ميونخ حملة دفاعه عن لقبه في الدوري الألماني بفوز عريض خارج أرضه على حساب آينتراخت فرانكفورت (6-1)، اليوم الجمعة، في افتتاح الموسم الجديد.
الفريق البافاري سجل خماسية في الشوط الأول عن طريق جوشوا كيميتش، بينيامين بافارد، ساديو ماني، جمال موسيالا وسيرجي جنابري (د 5، 10، 29، 35 و43) قبل أن يضيف موسيالا هدف سادسا في الدقيقة 83، فيما سجل راندال كولو مواني هدف فرانفكورت الوحيد في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة، اعتلى بايرن صدارة جدول ترتيب البوندسليجا مبكرا بوصوله لأول 3 نقاط، فيما احتل فرانكفورت مؤخرة الجدول بلا نقاط.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
Alsumaria Tv
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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