شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجارديان: محادثات سرية جمعت بوتين وأردوغان في سوتشي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المتوقع أن تركز المحادثات على أوكرانيا ويمكن أن تشمل جهود الكرملين للالتفاف على العقوبات الغربية



التقى فلاديمير بوتين رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على الحرب الروسية في أوكرانيا والتي يشاع أن تشمل جهود الكرملين للتحايل على العقوبات الغربية.

رحب بوتين بالرئيس التركي في مدينة سوتشي الساحلية المطلة على البحر الأسود، وشكره على مساعدته في تأمين صفقة دولية لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا التي تعطلت بسبب آلة الكرملين الحربية - وكذلك المواد الغذائية والروسية. الأسمدة - للأسواق العالمية.



"هذه مشكلة ملحة للغاية للعديد من البلدان، أولًا وقبل كل شيء، البلدان النامية التي هي على شفا مشاكل كبيرة تتعلق بإمدادات الغذاء والأسمدة. وقال بوتين لأردوغان عندما بدأت اجتماعاتهم المغلقة.

لكن التقارير حذرت من أن الاجتماع قد يخدم دافع خفي. ذكر تقرير للحكومة الأوكرانية وصفته صحيفة واشنطن بوست أن بوتين سيسعى للحصول على حصص روسية في مصافي النفط التركية ومحطاتها وخزاناتها من أجل المساعدة في إخفاء مصدر صادرات النفط الروسية قبل حظر نفطي من جانب الاتحاد الأوروبي. كما ذكرت الصحيفة أن روسيا قد تسعى للحصول على حسابات مراسلة للبنوك الروسية الكبيرة للالتفاف على العقوبات المالية.

لم تؤكد الحكومة الروسية التقرير ولم يكن هناك ما يشير إلى أن تركيا ستقبل المقترحات، مما سيعرض عضو الناتو لخطر كبير بفرض عقوبات ثانوية.

على الأقل علنًا، تصدّر التعاون الاقتصادي جدول أعمال المحادثات. وأشار بوتين إلى أن خط أنابيب ترك ستريم استمر في العمل "بسلاسة... على عكس كل الطرق الأخرى التي تزودنا بالمواد الهيدروكربونية". طرح أردوغان خططًا لبناء محطة للطاقة النووية بمساعدة روسية.

رؤية استراتيجية رغم التوترات بين البلدين



لكن التوترات بين البلدين وقادتهما لا تزال كبيرة. تركيا عضو في الناتو، وقد باعت أسلحة متطورة مثل طائرات بيرقدار دون طيار إلى أوكرانيا، وهي على خلاف مع روسيا بشأن مستقبل سوريا، حيث دعم الكرملين بشار الأسد بينما سعت تركيا لكسب النفوذ في شمال البلاد..

كانت هناك مؤشرات أخرى على أن الزعيمين خططا لمناقشة أكثر من مجرد أجندتهما الاقتصادية. وقبل بدء الاجتماع، أشار الصحفيون الروس إلى أن رمضان قديروف، الزعيم الشيشاني الذي أرسل قوات تحت إمرته إلى كل من سوريا وأوكرانيا، كان حاضرا.

ومن المتوقع أن يتحدث الرجلان خلف أبواب مغلقة على مأدبة غداء متأخرة. ولا يتوقع منهم الإدلاء ببيان مشترك عقب القمة. ومن المتوقع أن يلقي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك كلمة للصحافة بعد القمة.