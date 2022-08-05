شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيلينسكي يوبخ منظمة العفو الدولية لاتهامها أوكرانيا بتعريض المدنيين للخطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس الأوكراني وسفيرا بريطانيا والولايات المتحدة ينتقدان التقرير الذي يتهم الجنود بتعريض المدنيين للخطر



أثار تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر انتقادات من دبلوماسيين غربيين، بمن فيهم سفيرا بريطانيا والولايات المتحدة في أوكرانيا، حيث هاجم رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي، النتائج التي توصل إليها.

واتهم التقرير الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر من خلال التمركز في مناطق سكنية، قائلًا إنه لا ينبغي للجنود أن يقيموا في مدارس خالية أو يعيدوا تخصيص المباني المدنية في المناطق الحضرية لأن ذلك يعني أن الروس سيستهدفونهم وأن المدنيين سيُلحقون بهم. في مرمى النيران.

لكن النقاد يقولون إن التقرير لم يتم بحثه بشكل جيد ولم يتم تجميعه. وهم يجادلون بأن التقرير يتجاهل حقائق أوكرانيا في زمن الحرب ويرسم التكافؤ الأخلاقي بين روسيا، المعتدي، وأوكرانيا، الضحية.



ونقلت وسائل الإعلام الروسية الموجهة من الكرملين عن التقرير على نطاق واسع كوسيلة لإثبات مزاعمهم الكاذبة بأن القوات الروسية تطارد أهدافًا عسكرية فقط في أوكرانيا.

العفو الدولية تؤكد اتهامتها لأوكرانيا

التزمت منظمة العفو الدولية بتأكيدها أن أوكرانيا انتهكت القانون الإنساني الدولي وقالت إن النتائج التي توصلت إليها تستند إلى أدلة تم جمعها خلال تحقيقات مكثفة. وأكدت أنها تدين الغزو الروسي لكنها قالت إنها ستبلغ عن الانتهاكات الأوكرانية عندما تراقبها.

"أبحاثنا في انتهاكات روسيا لقوانين الحرب مستمرة. ومع ذلك، نعتقد أيضًا أنه من الأهمية بمكان الرد بنزاهة "، كما جاء في بيان. "إن تجاهل الانتهاكات التي يرتكبها أي من الطرفين في أي نزاع لن يكون بمثابة تقارير ذات مغزى عن حقوق الإنسان".

استقالت رئيسة العمليات في منظمة العفو الدولية في أوكرانيا، أوكسانا بوكالتشوك، من منصبها مساء الجمعة، بعد يوم من ادعاء أن المنظمة تجاهلت مخاوفها بشأن التقرير.

تم التعبير عن انتقادات لاستنتاجات المنظمة فور نشرها من قبل نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، والأكاديميين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. جادل ماليار في مؤتمر صحفي في كييف بأن الأنظمة المضادة للطائرات الأوكرانية يجب أن تكون متمركزة في المدن لحماية البنية التحتية المدنية وإذا كانت القوات الأوكرانية متمركزة فقط خارج المستوطنات الحضرية "فإن القوات المسلحة الروسية ستكتسح ببساطة دون معارضة".

كما كانت هناك انتقادات من داخل منظمة العفو الدولية. وقالت رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية في أوكرانيا، أوكسانا بوكالتشوك، إن المنظمة منعتهم من عملية النشر عندما أعربوا عن مخاوفهم من أن البحث الذي أجراه زملاؤهم الأجانب كان غير مكتمل وغير مقبول.