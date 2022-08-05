«استدعاء 25 ألف جندي احتياطي» .. إطلاق صواريخ على تل أبيب ودوي صافرات الإنذار و«رسالة هامة من القاهرة»

الشارقة - اميمة ياسر - اعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة 5 اغسطس، عن موافقة وزير الدفاع في تل ابيب بيني جانتس وافق على استدعاء 25 ألف جندي احتياطي، على وقع انطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلي أن وزير الدفاع بيني جانتس وافق على بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي تعبئة واسعة للاحتياط، وتجنيد ما يصل إلى 25 ألف جندي احتياط.

وأضاف في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر: "إلحاقا بتقييم الوضع تقرر تجنيد واسع النطاق لجنود الاحتياط من أجل تعزيز القوات في القيادة الجنوبية والدفاع الجوي وقيادة الجبهة الداخلية والقوات المقاتلة".

وتابع: "تم الاستدعاء بموجب أمر إنذار استثنائي بموافقة وزير الدفاع".

فيما أشارت وسائل اعلام عبرية : "كجزء من عملية "الفجر الصادق"، وافق وزير الدفاع بيني جانتس على تعبئة ما يصل إلى 25000 جندي احتياطي إسرائيلي بأمر استدعاء استثنائي - وفقا للاحتياجات العملياتية".

أعلنت تل ابيب، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ وقام باستهداف عدد من مواقع لحركة الجهاد داخل قطاع غزة في عملية أطلق عليها اسم «الفجر الصادق»

ضبط النفس

أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن القاهرة طالبت كل الأطراف (إسرائيل والمقاومة الفلسطينية) بضبط النفس كي لا تزيد الأمور سوءا وتتطور العمليات بشكل أكبر.

وأضافت "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها أيضا، أن مصر تقبل بدورها القيادي في الأزمات ولا تقبل بالمزايدات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.