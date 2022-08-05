شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لجان فرعية للجنة المحور السياسي حددها مجلس أمناء الحوار الوطنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى التوافق نهائيا على المادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.

وجاء من ضمن اللجان الفرعية وقضايا لجنة المحور السياسي الآتى:

1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية

2- المحليات

3- حقوق الإنسان والحريات العامة