شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ينعى جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ببالغ الحزن والأسى المفكر الكبير الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، والذى وافته المنية مساء الليلة، مقدما خالص العزاء والمواساة لأسرته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويذكر أن الدكتور جهاد عودة هو أحد الخبراء السياسيين الذين تعمقوا في دراسات الجيوبوليتيك وأسس لها فى دراسات العلوم السياسية فهو يشغل منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، وحاصل علي الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1984، وعمل سابقا رئيسا لبرنامج الدراسات الاستراتيجية بمركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية، ورئيسا لبرنامج الدراسات الإسرائيلية ومسئول العلاقات الخارجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبيرا لدراسات الشرق الأوسط بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.

ومن ضمن مؤلفاته الكثيرة: نظام السياسة الخارجية المصرية (الهياكل والعمليات والنماذج) صادر عن دار ميريت، قواعد إدارة الصراعات الدولية صادر عن دار مصر المحروسة، اسرائيل والعلاقات مع العالم الاسلامي صادر عن دار مصر المحروسة، سقوط دولة الإخوان صادر عن دار كنوز، والحركات الجهادية وبناء الشرق الأوسط الجديد صادر عن المكتب العربي للمعارف.