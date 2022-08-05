نتيجة الثانوية العامة 2022.. ننشر رابط الاستعلام بعد اعتماد الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستعلن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، غدًا السبت، 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على" الفيس بوك".

ويبحث حاليًا جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها (العلمية، الأدبية) عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022، فور إعلان التفاصيل غدًا السبت.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني رسمي تابع للوزارة، لاستعلام الطلاب من خلاله عن النتيجة برقم جلوس الطالب من هنا..

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية 2022:

1- الدخول على الرابط من هنا

2- كتابة رقم الجلوس.

3- الضغط على أيقونه عرض النتيجة.

4- ثم ستظهر نتيجة الطالب.

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