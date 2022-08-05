الأمم المتحدة تعرف عن قلقها بشأن التصعيد الجاري في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعرب المنسق الأممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مساء يوم الجمعة، عن قلقه إزاء التصعيد الجاري في قطاع غزة، والذي أدى حتى اللحظة إلى استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 55 آخرين.

وقال وينسلاند، في بيان له: "إنني قلق للغاية من التصعيد المستمر بين الفلسطينيين وإسرائيل، بما في ذلك استهداف أحد قادة الجهاد داخل غزة، يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في الأسابيع الأخيرة".

وتابع: "في الساعات القليلة الماضية ، قُتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية.. أشعر بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في هذه الضربات. لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأية هجمات ضد المدنيين". وفق قوله.

ولفت إلى أن، التصعيد المستمر خطير جدا يجب أن يتوقف إطلاق الصواريخ على الفور، وأدعو جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد.

وأردف: إن التقدم الذي تم إحرازه في فتح غزة تدريجيًا منذ نهاية التصعيد في مايو في خطر التراجع، مما يؤدي إلى احتياجات إنسانية أكبر في وقت تتعرض فيه الموارد العالمية لضغوط ولن يكون الدعم المالي الدولي لجهود إنسانية متجددة في غزة متاحًا بسهولة.

وأكد على أن الأمم المتحدة تشارك بشكل كامل مع جميع الأطراف المعنية في محاولة لتجنب المزيد من الصراع الذي قد يكون له عواقب وخيمة، خاصة على المدنيين.

وختم: "تقع المسؤولية على عاتق الأطراف لتجنب حدوث ذلك".