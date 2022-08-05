رئيس الوزراء الإسرائيلي: استمرار العملية العسكرية في غزة دون توقف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن العملية العسكرية ستستمر في قطاع غزة طالما لزم الأمر ولن نقبل أي سقف زمني لأنشطة الجيش.

وتواصل المقاومة الفلسطينيّة في قطاع غزّة التصدي للعدوان الصهيوني الغاشم الذي بدأه الاحتلال عصر اليوم الجمعة، والذي أدّى لارتقاء عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

واعترضت القبة الحديدية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، نحو 40 صاروخا من أصل 100 أطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انهيار الموقع الالكتروني لقيادة الجبهة الداخلية، ولا يمكن الدخول إليه.