القوى العاملة: تعيين 24 شابا واستخراج 382 شهادة قياس مستوى المهارة في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ قامت بتعيين 24 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 623 شابا.

وأضاف سعفان في بيان اليوم الجمعة، أن المديرية قامت باستخراج 382 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ12 عاملا بمبلغ 40 ألف جنيه.

من جهته.. أوضحت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي - أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 271 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ167 منها لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة.

وأضافت أنه تم إعادة التفتيش على 98 منشأة انتهت بتحرير 36 محضر سلامة وصحة مهنية، وحضور 9 لجان تراخيص ومنح 9 رخص، أما بمجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 514 منشأة تفتيش دوري وحملات يعمل بها 952 عاملا ، وأسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.​