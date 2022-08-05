القبة الحديدية تعترض 40 صاروخا من أصل 100 أطلقت من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

اعترضت القبة الحديدية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، نحو 40 صاروخا من أصل 100 أطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انهيار الموقع الالكتروني لقيادة الجبهة الداخلية، ولا يمكن الدخول إليه.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الأطفال بصاروخ من طائرة استطلاع في شارع المنصورة شرق الشجاعية، في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد أصيب عدد كبير في صفوف الاطفال جراء القصف الإسرائيلي المستمر، على فطاع غزة.

كما أصيب نحو 3 مواطنين في غارة إسرائيلية شرق حي الشجاعية في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمته مصانع ومخازن صواريخ للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وتابع جيش الاحتلال، أنه استهدف موقع براق التابع لسرايا القدس في محررة نتساريم بما لا يقل عن 9 غارات، واشتعال حرائق بالموقع.

وتضررت منازل عدة إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عسقلان، بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن المقاومة الآن تمارس حقها في الرد على جرائم الاحتلال ضد شعبنا، والاحتلال بدأ بالعدوان ويجب أن يدفع ثمن جرائمه.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سماع دوي انفجارات عنيفة وسط قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على أرض قرب مفترق عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة دون إصابات، ردا على صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية باتجاه عسقلان وأسدود ومستوطنات غلاف غزة.