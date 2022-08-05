شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديك تشيني يهاجم دونالد ترامب باعتباره أكبر تهديد للولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب الرئيس في عهد جورج دبليو بوش يستنكر ، في إعلان دعمه لابنته ليز ، "الجبان ... الذي خسر انتخابه ، وخسر الكثير"

وصف ديك تشيني دونالد ترامب بأنه "أكبر تهديد لجمهوريتنا"، في إعلان انتخابي جديد لابنته ليز تشيني، التي تترشح لإعادة انتخابها في وايومنغ.

وقال تشيني، الذي شغل منصب نائب الرئيس لفترتين في عهد جورج دبليو بوش: "في تاريخ أمتنا الممتد 236 عامًا، لم يكن هناك أبدًا أي فرد يمثل تهديدًا لجمهوريتنا أكبر من دونالد ترامب".



قال تشيني: "حاول سرقة الانتخابات الأخيرة بالأكاذيب والعنف ليبقى في السلطة بعد أن رفضه الناخبون.

"إنه جبان. الرجل الحقيقي لن يكذب على أنصاره. لقد خسر انتخابه وخسر الكثير. أنا أعرف ذلك، إنه يعرف ذلك، وأعتقد في أعماقي أن معظم الجمهوريين يعرفون ذلك ".

ذهب تشيني للحديث عن مدى فخره بابنته "لوقوفها في وجه الحقيقة، وفعل ما هو صواب، وإيفاء قسمها بالدستور عندما يخشى الكثيرون في حزبنا من القيام بذلك".

هجوم غير مسبوق من أقوي نائب رئيس في التاريخ الأمريكي

أظهر الإعلان الذي مدته دقيقة واحدة أشد الهجمات العلنية التي شنها تشيني الأكبر على ترامب حتى الآن. اشتهر بأنه أقوى نائب رئيس في التاريخ الأمريكي، وشخصية بارزة في قيادة الولايات المتحدة إلى الحرب في العراق، فقد اتخذ قرارًا بالدفاع عن ابنته في معركتها ضد ترامب.

"لا يوجد شيء أكثر أهمية ستفعله على الإطلاق من قيادة الجهود للتأكد من أن دونالد ترامب ليس بالقرب من المكتب البيضاوي أبدًا. وقال في الإعلان.

أشاد الليبراليون على نطاق واسع بتشيني الأصغر كنائبة لرئيس لجنة اختيار مجلس النواب للتحقيق في هجوم 6 يناير. كان تشيني من أبرز منتقدي ترامب، واتهمه بانتهاك الدستور لدوره في التمرد.

في المقابل، تم نبذها إلى حد كبير من حزبها. يواجه تشيني معركة شاقة لإعادة انتخابه ضد المرشحة المدعومة من ترامب هارييت هاجمان، التي تؤكد أن انتخابات 2020 مسروقة.

"لقد نسيت ليز تشيني منذ فترة طويلة أنها تعمل في وايومنغ (أو ربما لم تكن تعرف أبدًا) وليس حزب الديمقراطيين الراديكاليين"، هكذا غرد هاجمان يوم الخميس. "تستحق وايومنغ عضوة في الكونجرس تمثلنا وتمثل قيمنا المحافظة. حان الوقت لإحالة النخبوية ليز تشيني إلى التقاعد ".

على الرغم من أن تشيني لديها ما لا يقل عن مليون دولار من التبرعات الإضافية لحملتها ضد هاجمان، إلا أنها كانت متأخرة بفارق 22 نقطة عن هاجمان في استطلاع في يوليو أجرته صحيفة كاسبر ستار تريبيون.