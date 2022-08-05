شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لجان فرعية للمحور المجتمعى حددها مجلس أمناء الحوار الوطنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.

وجاء من ضمن اللجان النوعية وقضايا لجنة المحور المجتمعي، وتتبعها منها اللجان الفرعية الآتية:

1- قضية التعليم

2- قضية الصحة

3- القضية السكانية

4- قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي

5- الثقافة والهوية الوطنية