شكرا لقرائتكم خبر عن رقمان قياسيان ينتظران محمد صلاح في افتتاحية الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتطلع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الكروي الجديد.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

وحددت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، اليوم الجمعة الموافق 5 أغسطس الجاري، موعدًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

وستقام مباراة وحيدة اليوم الجمعة في افتتاح الدوري الإنجليزي، حيث سيقص آرسنال الشريط أمام نظيره كريستال بالاس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره فولهام، غدًا السبت على ملعب "كرافن كوتيج".

وستقام المباراة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام فولهام

وينتظر الدولي المصري محمد صلاح، تحقيق رقمان قياسيان في حال التسجيل في شباك فولهام، في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

وسيصبح صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في الجولة الافتتاحية للمسابقة للموسم السادس على التوالي، في حال هو شباك فولهام.

كما سيصبح أسطورة ليفربول الأكثر تسجيلًا في الجولات الافتتاحية برصيد8 أهداف، ليعادل رقم كلًا من آلان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني.