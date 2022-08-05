شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة تقترب.. 10 ملايين يورو تحسم صفقة برشلونة السادسة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، تدعيمات صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



صفقات برشلونة بالانتقالات الصيفية الجارية



وكان البلوجرانا تعاقد مع خمس صفقات في وقت سابق وهم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرانك كيسي وأندرياس كريستينسن وجول كوندي، بالميركاتو الصيفي.

كما نجح الفريق الإسباني في تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم الفريق، والحفاظ عليه داخل كامب نو بعدما كان قريب من الرحيل.

ويرتبط البلوجرانا بالتوقيع مع الإسباني ماركوس ألونسو ظهير أيسر فريق تشيلسي الإنجليزي، لتدعيم جبهته اليسرى في ظل تراجع مستوى جوردي ألبا وتقدمه في العمر.



تشيلسي يحدد سعر رحيل ألونسو إلى برشلونة



وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، حدد الحصول على مبلغ 10 مليون يورو، مقابل التنازل عن خدمات لاعبه بالموسم الجديد.

وتابعت: "العلاقة بين الناديين ما زالت جيدة، بالرغم من حرب الصفقات بينهما مؤخرًا، وتفوق برشلونة بعدما تعاقد مع رافينيا، ما تكرر مع الفرنسي جول كوندي، رغم حاجة البلوز إلى خدماتهم".

وأضافت: "برشلونة كان يطمح أيضًا التعاقد مع الإسباني سيزار أزبيليكويتا، ولكن تمديد عقده مؤخرًا، سوف تعني صعوبة انتقاله إلى كامب نو".



كوكوريلا يُسهل رحيل ألونسو إلى برشلونة



وقالت الصحيفة: "بعد تعاقد تشيلسي مع الإسباني مارك كوكوريلا لاعب ليدز يونايتد، سوف يوافق على رحيل ألونسو ولكنه يطلب 10 ملايين يورو، والنادي الكتالوني لا يمانع".

واختتمت: "اللاعب لديه عقد داخل ستامفورد بريدج حتى نهاية الموسم المقبل، وألونسو يرغب في التواجد داخل كامب نو بالموسم المقبل".