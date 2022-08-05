شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية الأحزاب يلتقى السفير البلغارى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، وتناول الجانبين، العلاقات المصرية البلغارية على كافة المستويات، وتطورات التعاون بين الدولتين ووصلها إلي مستويات كبري في مختلف الجوانب.

وأعرب السفير البلغاري، عن تقديره لتجربة التنسيقية ودورها المؤثر على الساحة السياسية المصرية، وتناول تجربة التنسيقية المتميزة في البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.

وأشاد السفير بالدور المصري ونجاحه في مكافحة الارهاب و أن مصر لديها تجربة عظيمة في هذا الشأن.

وتناول اللقاء، سبل دعم الإستثمار بين الجانبين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام الدولي و منها وضع الأمن الغذائي في ظل الأزمة الروسية الاوكرانية.

وأكد السفير، على أن بلغاريا تسعى لمزيد من التعاون المستمر مع مصر.

وأكد السفير، على كامل دعمه لتولي مصر تنظيم مؤتمر قمة المناخ في نهايات العام الحالي و عن السعي المستمر لتعظيم أوجه التعاون بين الدولتين فيما يتعلق بالإقتصاد الأخضر.

وشدد وفد التنسيقية، علي أهمية العلاقات المصرية البلغارية، وأهمية ما وصلت إليه البلدين من تعاون في مختلف المجالات.

وأكد وفد التنسيقية، على ضرورة زيادة التبادل السياحي بين البلدين، وضرورة تنمية الاستثمار البلغاري في مصر.

وناقش وفد التنسيقية، أهمية دور بلغاريا باعتبارها عضو في الإتحاد الأوروبي في القدرة على الدفع نحو مواجهة العديد من القضايا الدولية الملحة والتي تشهدها الساحة الأوروبية حاليًا.

وأعرب وفد التنسيقية عن تطلعه للدور الكبير لبلغاريا في المشاركة في قمة المناخ التي تنظمها مصر في نوفمبر المقبل، وضرورة مد جذور تعاون الجانبين على المستوى البرلماني بعد إنتخاب البرلمان الجديد في بلغاريا وضرورة وجود علاقات بين الدولتين على المستوى الشبابي و القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع التنسيقية للسفير تقديرًا له.

حيث حضر اللقاء كلا من طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية وأعضاء التنسيقية يوستينا رامي، ڤيولا فهمى، و سلمى السرتي.