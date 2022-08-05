تسريب مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 12T.. كاميرا احترافية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت شركة tipster Yogesh Brar، التسريبات الكاملة لمواصفات هاتف Xiaomi 12T، المطروح في الفئة المتوسطة للهواتف الذكية، الذي من المقرر انطلاقه في سبتمبر أو أكتوبر المقبل بحسب التسريبات، ذلك في الهند والأسواق العالمية.

تتضمن أبرز المواصفات التالي بحسب التسريبات، وفقًا لموقع الأخبار التقنية "Gizmo China":

-الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED وبمقاس 6.7 بوصة، متوفرة بدقة 1220 × 2712 بكسل، فضلًا عن معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز.

-دقة الكاميرا

يمتاز الهاتف بكاميرا احترافية رئيسية تصل دقتها إلى 108 ميجا بكسل وعدسة عريضة 8 ميجا بكسل وكاميرا ماكروا بدقة 2 ميجا بكسل، فضلًا عن الكاميرا الأمامية "السيلفي" التي تبلغ دقتها 20 ميجا بكسل.

-معالج الهاتف

يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 8000 ألترا، فضلًا عن نسختين 8 أو 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي "رام"، إضافًة إلى مساحة تخزين 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

-البطارية

تعتبر البطارية أحد مميزات الهاتف، الذي يتضمن بطارية 5000 مللي أمبير، يصل في عبوة الهاتف شاحن سريع 67 واط.

يعمل الهاتف من خلال ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، كما تُزين الواجهة الأمامية للهاتف MIUI 13 الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12.

وأوضح موقع "Gizmo China" أن هناك تسريبات حول هاتف Xiaomi 12T، هي احتوائه على معالج Snapdragon 8+ Gen 1 وكاميرا رئيسية تصل دقتها إلى 200 ميجابكسل ودعم الشحن السريع 120 واط، إلا أن هذه المواصفات ليست مؤكدة حتى الآن.