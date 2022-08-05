القضاء الفرنسي يعلّق قرار ترحيل داعية إسلامي مغربي متهم بمعاداة السامية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (بي بي سي):

علّق القضاء الفرنسي، الجمعة، قرار ترحيل إمام، معروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين ومتهم بمعاداة السامية، إلى المغرب، امتثالا لمطالبة وزير الداخلية الفرنسي الذي اعتبر أن قرار ترحيله "سيمس بحياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب".

وفور صدور قرار المحكمة، أعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، أنه سيقدم طلب استئناف أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية.

وكان الوزير قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن قرار ترحيل الداعية الإسلامي، حسن إيكويسن، المولود في فرنسا ويحمل الجنسية المغربية، ويُتهم بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية والمثليين و"معادية للمرأة" خلال خطب أو مؤتمرات نظم بعضها قبل نحو 20 عاما.

واعتبرت محكمة باريس الإدارية أن "السبب الوحيد القائم على وجود أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز ضد المرأة لا يمكنه أن يبرر إجراء الطرد دون المساس بشكل خطير وغير متناسب بحقه في العيشحياة خاصة وعائلية عادية".

وأشارت المحكمة إلى أن الإمام، البالغ من العمر 57 عاما، "مولود في فرنسا حيث يقيم منذ ولادته مع زوجته وأولاده الخمسة الفرنسيين وأحفاده الخمسة عشر الفرنسيين".

وقالت محامية الداعية، لوسي سيمون، إن "قرار المحكمة موزون وسليم" لأنها "رفضت التصريحات التآمرية معتبرة أنها على الرغم من كونها مؤسفة لا تعد بالمعنى القانوني تحريضا صريحا على الكراهية".

ويعد الداعية الاسلامي أحد أكثر الدعاة نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة إلى صفحة على فيسبوك تضم 42 ألف مشترك.