جهود مصرية لإنهاء التصعيد في قطاع غزة بعد القصف الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكدت منى عوكل، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" في قطاع غزة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن هناك جهود مصرية تجرى الآن على قدم وساق لإنهاء هذه الجولة من التصعيد فى أسرع وقت ممكن٠

‎وأوضحت "عوكل"– فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة – أن طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات على مناطق مختلفة من القطاع، حيث تم استهداف عدة مناطق فى منتصف مدينة غزة٠

‎وأشارت مراسلة "إكسترا نيوز"، إلى أن حصيلة قصف قوات الاحتلال لأحياء غزة بلغت 9 شهداء بينهم طفلتين، و44 مصابًا، مؤكدة أنه تم استهداف شقة فى برج فلسطين، وسيارة فى حى الشجاعية، كما تم استهداف بيت لاهيا وخان يونس، فضلا عن تعرض مناطق مختلفة بالقطاع إلى القصف